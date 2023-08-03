У Миколаєві міська рада планує придбати обладнання для лікарні на базі якої функціонує реабілітаційний центр в якому надають допомогу, в тому числі постраждалим внаслідок військових дій.
На обладнання планується витратити понад 4 мільйони гривень, повідомили у Миколаївській міській раді.
Крім того, заплановано придбання сучасного медичного устаткування для міських закладів охорони здоров’я.
Також планують закупити апарат аудіометрії, кольпоскоп, веновізор, витратні матеріали для проведення гемодіалізу та коронарографії. Також є потреба в ендопротезах для протезування пільгових категорій громадян.
Раніше повідомлялось, що миколаївська міська лікарня №1 оголосила тендер на придбання лазерної хірургічної офтальмологічної системи з технологією SmartPulse.
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У Миколаєві міська рада планує придбати обладнання для лікарні на базі якої функціонує реабілітаційний центр в якому надають допомогу, в тому числі постраждалим внаслідок військових дій.
На обладнання планується витратити понад 4 мільйони гривень, повідомили у Миколаївській міській раді.
Крім того, заплановано придбання сучасного медичного устаткування для міських закладів охорони здоров’я.
Також планують закупити апарат аудіометрії, кольпоскоп, веновізор, витратні матеріали для проведення гемодіалізу та коронарографії. Також є потреба в ендопротезах для протезування пільгових категорій громадян.
Раніше повідомлялось, що миколаївська міська лікарня №1 оголосила тендер на придбання лазерної хірургічної офтальмологічної системи з технологією SmartPulse.