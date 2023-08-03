У Миколаєві міська рада планує придбати обладнання для лікарні на базі якої функціонує реабілітаційний центр в якому надають допомогу, в тому числі постраждалим внаслідок військових дій.

На обладнання планується витратити понад 4 мільйони гривень, повідомили у Миколаївській міській раді.

Крім того, заплановано придбання сучасного медичного устаткування для міських закладів охорони здоров’я.

Також планують закупити апарат аудіометрії, кольпоскоп, веновізор, витратні матеріали для проведення гемодіалізу та коронарографії. Також є потреба в ендопротезах для протезування пільгових категорій громадян.

Раніше повідомлялось, що миколаївська міська лікарня №1 оголосила тендер на придбання лазерної хірургічної офтальмологічної системи з технологією SmartPulse.