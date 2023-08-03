Президент Володимир Зеленський заявив, що до спільної декларації країн G7 про гарантії безпеки для України уже приєдналися 12 держав.

Про це він сказав під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ.

Станом на 2 серпня декларацію підтримали такі країни: Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Румунія, Фінляндія, Чехія та Швеція.

За словами Зеленського, Україна вже починає роботу над двосторонніми угодами. Першою державою у цьому питанні стали США.

Також президент пообіцяв, що за другу половину цього року пакет безпекових гарантій для України «стане цілком конкретним».

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський назвав результати саміту НАТО у Вільнюсі гарними, «але якби було запрошення до НАТО — вони були б ідеальні».