На засідання українсько-британської Робочої групи з інфраструктури, яке пройшло у Польщі підписали Меморандум.

Як повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр інфраструктури, з питань розвитку громад і територій Олександр Кубраков, британські партнери надаватимуть свою експертну підтримку в процесі відбудови України.

Підписаний Меморандум свідчить про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури, Агентством відновлення, Департаментом з інфраструктури та проєктів Великої Британії, Міністерством закордонних справ, у справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії.

Британську делегацію очолила міністерка з питань бізнесу та торгівлі Великої Британії Нусрат Гані.

На зустрічі обговорили конкретні проєкти відбудови — як відомо, Британія долучилася до відновлення Київщини та Харкова. Зокрема, Департамент гарантування експортних кредитів британського уряду фінансує відбудову шести мостів у Київській області. Завдяки системі DREAM міжнародні партнери зможуть відстежувати весь цикл втілення проєктів.

Також на зустрічі йшлося про страхування ризиків, адже Великобританія має великий досвід у сфері страхування.

З представниками компанії Tetra Tech UK обговорили посилення енергетичної безпеки громад (йдеться про розвиток проєктів когенерації та спільну роботу над модернізацією систем централізованого теплопостачання).

З архітектурним бюро Zaha Hadid Architects та корпорацією Bechtel українська сторона обговорила реалізацію спільних інфраструктурних проєктів.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, перебуваючи в Копенгагені, зустрівся з Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен та подякував за зусилля данського уряду з реалізації Української формули миру.