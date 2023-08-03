У ніч на 3 серпня сили протиповітряної оборони знищили усі 15 зафіксованих дронів-камікадзе, випущених російськими окупантами по території України.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Так, окупанти атакували Україну з північного напрямку, з Брянської області ударними БПЛА «Shahed-136/131».
«Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони усі ворожі БпЛА знищено», — йдеться в повідомленні.
Крім того, за минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил завдала до 25 ударів по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Нагадаємо, 2 серпня, Сили оборони України знищили ще 620 загарбників, 7 танків, 35 БпЛА ворога. Так, командування оцінює втрати російського особового складу в 247 850 людей.
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У ніч на 3 серпня сили протиповітряної оборони знищили усі 15 зафіксованих дронів-камікадзе, випущених російськими окупантами по території України.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Так, окупанти атакували Україну з північного напрямку, з Брянської області ударними БПЛА «Shahed-136/131».
«Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони усі ворожі БпЛА знищено», — йдеться в повідомленні.
Крім того, за минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил завдала до 25 ударів по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Нагадаємо, 2 серпня, Сили оборони України знищили ще 620 загарбників, 7 танків, 35 БпЛА ворога. Так, командування оцінює втрати російського особового складу в 247 850 людей.