Російська влада та пособники загарбників в Україні зацікавлені в обмеженому поширенні інформації про удари ЗСУ в окупованому Криму та їхні наслідки для логістики російського війська.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що суперечка між відомими персонажами в російському інформаційному просторі підкреслює чутливість Кремля до повідомлень про невдачі в окупованому Криму та, можливо, в Україні загалом, а також ще більше оголює лінії розколу всередині спільноти «воєнкорів».

Один з російських військових блогерів 2 серпня звинуватив інших «воєнкорів», які критикували російське ведення війни. Це сталося після того, як «воєнкори» розмістили зображення наслідків нещодавніх українських ударів під Севастополем та на Чонгарському мосту.

Така інформація, як припускають деякі джерела, може «безвідповідально посіяти паніку» всередині РФ.

На думку аналітиків, така суперечка свідчить про те, що питання ударів по Криму є надто дратівливою темою у провійськовому російському інформаційному просторі.

«Російська влада, включаючи окупаційну адміністрацію Криму, зацікавлена в обмеженні поширення інформації про удари (ЗСУ, — прим.) та їхні наслідки для російського матеріально-технічного забезпечення, яке йде окупованим півострівом, через побоювання, що ця інформація викличе паніку серед населення та поставить під сумнів здатність Росії ефективного убезпечувати окуповану територію», — йдеться у повідомленні.

ISW нагадує, що після удару Сил оборони по Чонгарському мосту 29 липня переважна більшість російських «воєнкорів» зберігала мовчання.

«Вищі ешелони російського військового командування могли давати вказівки «воєнкорам» мовчати про проблеми, в яких можна прямо звинуватити російське військове командування», — йдеться у звіті.

Нагадаємо, за минулу добу, 2 серпня, Сили оборони України знищили ще 620 загарбників, 7 танків, 35 БпЛА ворога.