Україна розробить власну стратегію та правову базу для регулювання штучного інтелекту (ШІ).

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за підсумками роботи стратегічної сесії за участю експертів, урядовців, народних депутатів і юристів.

У ході роботи сесії, експерти обговорили шляхи, якими може йти Україна у сфері правового регулювання штучного інтелекту.

— Ми повинні не відставати від всього світу, а очолити тренд ШІ. Розуміти, що відбувається, швидко реагувати та мати власну стратегію. Неможливо говорити про цифрову державу, якщо ми не формуємо прогресивну політику в напрямі штучного інтелекту та адженду для світу, — зазаначив Михайло Федоров.

За його словами, використання ШІ в Україні заплановано в різних сферах, зокрема, Мінцифри розробляє віртуального помічника в «Дії», завдання якого швидко знаходити відповіді на запитання користувачів. Крім того, ШІ допомагатиме Держстату обробляти й аналізувати дані, додав очільник Мінцифри.

Окремо Федоров відзначив користь ШІ у військових технологіях. За його словами, штучний інтелект допомагає фіксувати переміщення техніки та особового складу ворога, збивати ракети, ефективніше наводити на цілі БПЛА тощо.

— Створюємо умови, щоб топові міжнародні компанії, які займаються штучним інтелектом, приходили на український ринок, — додав міністр.

Нагадаємо, в Україні розробили FPV-дрон, який ліквідував ціль після втрати зв'язку з оператором. Це стало можливим завдяки використанню нового програмного забезпечення на основі штучного інтелекту.

2 серпня Міністерство оборони України офіційно прийняло на озброєння десяту модель FPV-дрона.