Грузія відповідно до санкцій Європейського Союзу з 1 серпня запровадила обмеження на експорт та реекспорт американських автомобілів до Росії.

Про це повідомила Служба доходів Міністерства фінансів Грузії, пише «Эхо Кавказа».

Окрім обмежень щодо американських авто, грузинська влада повідомляє про обмеження на експорт та реекспорт у Росію автомобілів, імпортованих із країн Євросоюзу, із 26 вересня — як це передбачено 11-м пакетом санкцій ЄС.

Згідно з пакетом санкцій Євросоюзу, затвердженим 23 червня, в Росію заборонено ввозити автомобілі з об’ємом двигуна понад 1900 кубічних сантиметрів (1,9 літра), а також усі електричні та гібридні автомобілі.

Нагадаємо, раніше Рада Євросоюзу ввела санкції проти семи громадян Росії та п'яти компаній, причетних до поширення пропаганди та дезінформації.