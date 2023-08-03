На Миколаївщині водолази-сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій обстежили майже 20 гектарів водної акваторії, вилучили та знищили 79 боєприпасів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що обстеження та розмінування акваторії має низку відмінностей від наземного. Роботу ускладнюють: підводна течія, що може переносити боєприпаси з однієї ділянки на іншу; погана видимість через замуленість; складність та небезпека транспортування виявлених вибухонебезпечних предметів на суходіл, тощо.

«Щодня із цими викликами професійно справляються водолази-сапери ДСНС Миколаївської області. Так, з початку повномасштабного вторгнення водолази 55 разів залучались для виконання завдань за призначенням, обстежили 18,73 гектара підводної акваторії, вилучили та знищили 79 різнокаліберних боєприпасів», — йдеться у повідомленні.

Там попередили, що території, які вже були обстежені, після підриву окупантами греблі Каховської ГЕС перебували в зоні підтоплення і наразі вважаються знов потенційно небезпечними. Адже вода могла принести значну кількість вибухонебезпечних предметів. Тож роботи щодо обстеження водної акваторії тривають.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що розмінування акваторії портів Миколаївщини, яке раніше анонсувала адміністрація морських портів України, зараз не на часі.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині розпочали виготовлення першого судна для водолазної групи розміновування акваторій внутрішніх водних шляхів. Всього заплановано випустити 15 таких суден.