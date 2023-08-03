Російські загарбники у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області підготували потужні фортифікаційні укріплення, зокрема й підземні.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів у коментарі «24 Каналу», що навколо міста росіяни облаштували щонайменше три або чотири лінії оборони.

Він нагадав, що загарбники мали вдосталь часу, щоб підготуватись до наступу українських військ.

«Місто захищене як з боку Бердянська, так і з боку Каховки — ворог там побудував надпотужні фортифікаційні споруди. У деяких випадках це підземні міста, які ворог буде використовувати як свої фортеці», — наголосив Іван Федоров.

Втім, на думку мера окупованого міста, потужна оборонна підготовка не врятує російських загарбників. Тому що військовим і спецслужбовцям добре відомо, що відбувається у Мелітополі, — там є спротив, і наші люди, які про все швидко повідомляють.

«Ми чітко розуміємо: коли наші героїчні військові прорвуть лінію оборони, — у ворога не вистачить сил втриматись і вони точно тікатимуть», – наголосив міський голова.

Як відомо, підрозділи однієї з бригад оперативного призначення Національної гвардії вже просунулися на 650 метрів вглиб оборони ворога і закріпились на зайнятому рубежі на Мелітопольському напрямку.