Україна цього року розраховує залучити від міжнародних партнерів 45,8 мільярдів доларів на бюджетне фінансування і 14 мільярдів доларів на швидке відновлення.

Про це Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив на конференції послів України, повідомляє «Укрінформ».

— Цього року наша задача — залучити 45,8 мільярдів доларів бюджетного фінансування і 14 мільярдів доларів — це так зване швидке відновлення. Це те, що нам критично необхідно. Для того, щоб дати суспільству надію, дати моральний дух стосовно нашої боротьби, єдності нашої держави та морально-психологічного стану суспільства, — сказав Денис Шмигаль.

За його словами, 28 мільярдів доларів вже залучено. Водночас глава уряду зазначив, що партнери підтримують Україну під час цієї війни, але після її завершення рівень підтримки значно зменшиться.

— Залишимося фактично сам на сам із нашими проблемами. Підтримка буде значно меншою. Це треба враховувати і сьогодні докладати максимум зусиль, — сказав глава уряду.

Прем'єр закликав присутніх активно працювати над приверненням уваги світу до України для того, щоб не знижувати рівень зацікавленості.

Нагадаємо, що у липні США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 1,3 мільярда доларів.