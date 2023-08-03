Українські Збройні Сили отримали новітнє бойове обладнання від західних партнерів. Це польські бронетранспортери Rosomak та німецькі танки Leopard 1A5, які були відправлені до 44-ї механізованої бригади України.

Україна замовила 200 таких машин для своєї армії у 2023 році, перші 100 з яких будуть поставлені протягом цього ж року, проінформувало видання «Military Land».

Слід зазначити, що у 44-й бригаді вже працюють машини подібного типу. Вони також мають на озброєні словенські бронетранспортери Valuk, які були доставлені до військових два місяці тому.

Як відомо, 44-та механізована бригада, відома також як «польська», була сформована у 2023 році. Вона є однією з наймолодших бойових бригад України.

Більшість бійців цієї бригади наразі перебувають в Польщі на навчанні, але, як зазначило джерело, бригада вже успішно використовує броньовані машини піхоти BMP-1, подаровані Польщею, на фронті поблизу Кремінної. Інші два батальйони також отримають KTO Rosomak.

Раніше повідомлялось, що Україна замовила у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak.

Нагадаємо, що вісім країн постачатимуть Україні танки німецького виробництва Leopard. Це Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. Водночас США і Польща відправить ЗСУ інші танки.