Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці ПВК «Вагнера», які знаходяться у Білорусі, можуть чинити провокації на кордоні країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як заявив Матеуш Моравецький, «вагнерівці» у Білорусі є небезпечними, так як можуть дестабілізувати ситуацію на східному кордоні НАТО. Раніше він заявляв, що понад 100 найманців вже рушили до стратегічної ділянки польської території, яка знаходиться між Білоруссю та російським анклавом Калінінград.

— Сьогодні кордони Польщі та кордони Литви — це кордони вільного світу, які зупиняють тиск деспотизму зі сходу. На наших кордонах — кордонах Литви, кордонах Польщі — припинено різноманітні гібридні атаки, які тривають уже два роки, — сказав Матеуш Моравецький.

Він вважає, що присутність «вагнерівців» в Білорусі є способом для Росії «перевірити реакцію Польщі та наших союзників».

Водночас Гітанас Науседа розповів, що обидва лідери провели «продуктивну зустріч» у Сувалкському коридорі, «щоб обговорити ситуацію з безпекою на наших кордонах».

— Присутність найманців ПВК «Вагнера» в Білорусі є додатковим фактором ризику для безпеки для Литви та Польщі та союзників по НАТО. Ми залишаємося пильними та готовими до будь-якого можливого сценарію, — вважає він.

Нагадаємо, наприкінці липня понад сотня найманців «ПВК Вагнера» вирушили до Сувальського коридору, який обʼєднує територію балтійських країн з Польщею та відокремлює Калінінградську область Росії та Білорусь. Це єдине сухопутне сполучення країн Балтії з іншими союзниками.