Європейський союз закликав країни «Великої двадцятки» чинити тиск на Росію, щоб змусити її повернутися до «зернової угоди».

Про це йдеться у листі глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, повідомляє РБК-Україна.

У цьому листі, датованому 31 липня і направленому міністрам закордонних справ G20, Жозеп Боррель вважає, що російський сільськогосподарський сектор є «головним бенефіціаром» виходу з цієї угоди, укладеної за посередництва ООН, яку Москва відмовилася продовжувати в середині липня, що одразу ж викликало зростання цін на зерно на ринках.

— Я хотів би попросити вашої підтримки в тому, щоб закликати Росію відновити переговори і утриматися від нанесення ударів по сільськогосподарській інфраструктурі України, — заявив Жозеп Боррель своїм колегам по G20.

На думку Жозепа Борреля, Росію можна переконати повернутися до «зернової угоди», якщо міжнародне співтовариство виступить із чіткою та єдиною позицією.

Нагадаємо, 17 липня Росія офіційно виступила проти продовження «зернової угоди». У російському МЗС поскаржилися, що жодну з вимог Росії не було виконано. За оцінками Міжнародного валютного фонду, внаслідок цього світові ціни на зерно зростуть на 10-15%.

Після чого РФ почала щодня обстрілювати Одеську та Миколаївську області як з моря, так й з повітря. Українським Силам ППО вдається збити більшість ворожих ракет, однак є й влучання у портову інфраструктуру областей. Зокрема, ворог обстрілював регіони 18 липня, 19 липня, 20 липня, 21 липня, 22 липня, 23 липня та 24 липня.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що власники кораблів готові продовжувати постачання без Росії. Пізніше він надіслав листи турецькому лідерові Реджепу Таїпу Ердогану та генсеку ООН із пропозицією продовжити роботу «зернової угоди» або її аналога в тристоронньому форматі.