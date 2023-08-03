Народний депутат України Олександр Гайду відвідав Херсон. Там парламентар зустрівся з кількома підрозділами, які боронять Херсонщину, та передав їм генератори.

Про це повідомила пресслужба нардепа.

— Українські захисники міцно тримають кожен сантиметр української землі. Тож наш обов'язок підтримувати і допомагати нашим героїчним воїнам. Адже саме вони боронять наші землю, свободу, мир та спокій, — зауважив Олександр Гайду.

Генератори, що отримали підрозділи одразу ж повезли на позиції. Це обладнання, кажуть військові, потрібне для виконання певних задач.

— Ми сформували запит на це устаткування. Його розглянули швидко. За доволі короткий термін ми отримали необхідні генератори. Вдячні за таку допомогу, — зауважив один з військових.

Слід зазначити, що раніше на Херсонщині гумштаб Олександра Гайду передавав човни військовим для виконання бойових задач, та надзвичайникам, які проводили рятувальну операцію. А ще волонтери надали одяг, харчі та іграшки малозабезпеченій багатодітній родині з Херсону.