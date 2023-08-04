В Заводському районі Миколаєва в ході проведення заходів державного нагляду на території міста вчергове виявлено несанкціоновані місця розміщення відходів.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Звалище було виявлено на узбіччі дороги по вулиці Чкалова та рогу вулиці 3-ї Слобідської.

Оскільки відповідальність за ліквідацію звалищ безхазяйних відходів покладається на органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації, інспекцією проінформовано голову Миколаївської міської ради та Адміністрацію Заводського району щодо необхідності забезпечення повної їх ліквідації.

Станом на 2 серпня сміттєзвалища ліквідовано.

«Нажаль, це вже другий випадок викидання сміття у несанкціонованому місці на даній території. Звертаємо увагу, що поряд, в метрах 10 від знайденого несанкціонованого сміттєзвалища по вулиці Чкалова знаходиться контейнер для побутових відходів. Давайте будемо поважати працю один одного та не будемо байдужими до стану навколишнього природного середовища», — звертаються екоінспектори.

Нагадаємо, жителька Миколаєва поскаржилась на неприбране сміття та нескошену суху траву у Центральному районі міста.