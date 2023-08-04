Ілюстративне фото

Протягом учорашнього дня, 3 серпня, російсько-окупаційні війська вісім разів обстріляли територію Миколаївської області.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Вчора, 3 серпня, о 10:28, 10:54, 11:32, 11:54, 12:28 та 17:06 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.

Також вчора, о 14:30 та 19:55 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися населеним пунктом та береговою смугою Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.

Інформація про постраждалих не надходила.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, Сили оборони України знищили ще 620 загарбників, 7 танків, 35 БпЛА ворога.