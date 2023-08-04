Російські військові змушують персонал захопленої Запорізької атомної електростанції оформлювати паспорти РФ, в інакшому випадку їм погрожують репресіями.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що окупанти таким чином тероризують населення Енергодару. Зокрема, російські загарбники проводять регулярні обшуки місцевих жителів як на вулицях, так і в помешканнях.

«Перевіряють паспорти, телефони. Якщо паспорт громадянина виявляється українським, то документи знищують та змушують оформляти паспорт РФ», — йдеться в повідомленні.

Крім того, росіяни примушують місцевих жителів змінювати й інші документи: посвідчення водія, папери на рухоме та нерухоме майно.

Нагадаємо, російська армія, вчора знову обстріляла Херсон, зафіксовано потрапляння до приміщення торгового центру та лікарні.

Раніше повідомлялось, що протягом учорашнього дня, 3 серпня, російсько-окупаційні війська вісім разів обстріляли територію Миколаївської області.