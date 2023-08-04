Втрати Росії у війні в Україні на ранок п’ятниці, 4 серпня, склали 640 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 248 тисяч 490 військових.

Також за добу Сили оборони знищили 27 БПЛА та 19 артсистем, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 4 серпня орієнтовно склали:

танків — 4228 (+4) ;

бойових броньованих машин — 8249 (+15) ;

артилерійських систем — 4911 (+19) ;

РСЗВ — 704 (+0) ;

засоби ППО — 466 (+1) ;

літаків — 315 (+0) ;

гелікоптерів — 311 (+0) ;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4104 (+27) ;

крилаті ракети — 1347 (+0) ;

кораблі /катери — 18 (+0) ;

автомобільної техніки та автоцистерн — 7392 (+20) ;

спеціальна техніка — 724 (+3);

Нагадаємо, російська армія, вчора знову обстріляла Херсон, зафіксовано потрапляння до приміщення торгового центру та лікарні.

Раніше повідомлялось, що протягом учорашнього дня, 3 серпня, російсько-окупаційні війська вісім разів обстріляли територію Миколаївської області.



