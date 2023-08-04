Втрати Росії у війні в Україні на ранок п’ятниці, 4 серпня, склали 640 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 248 тисяч 490 військових.
Також за добу Сили оборони знищили 27 БПЛА та 19 артсистем, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 4 серпня орієнтовно склали:
Нагадаємо, російська армія, вчора знову обстріляла Херсон, зафіксовано потрапляння до приміщення торгового центру та лікарні.
Раніше повідомлялось, що протягом учорашнього дня, 3 серпня, російсько-окупаційні війська вісім разів обстріляли територію Миколаївської області.
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Втрати Росії у війні в Україні на ранок п’ятниці, 4 серпня, склали 640 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 248 тисяч 490 військових.
Також за добу Сили оборони знищили 27 БПЛА та 19 артсистем, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 4 серпня орієнтовно склали:
Нагадаємо, російська армія, вчора знову обстріляла Херсон, зафіксовано потрапляння до приміщення торгового центру та лікарні.
Раніше повідомлялось, що протягом учорашнього дня, 3 серпня, російсько-окупаційні війська вісім разів обстріляли територію Миколаївської області.