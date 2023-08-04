У Миколаєі по вулиці Космонавтів в районі перехрестя з вулицею Миколаївська працівники «Миколаївводоканалу» розпочали ремонт каналізаційної мережі.

Про це повідомляє пресслужба «Миколаївводоканалу».

На проїзній частині утворився чималий провал глибиною близько шести метрів.

«Фахівцями вже проводиться розриття, щоб з’ясувати скільки метрів мережі доведеться замінити. Орієнтовно ремонтні роботи будуть тривати протягом серпня місяця», — йдеться в повідомленні КП.

Вартість робот, за попередніми розрахунками, складає близько 5 мільйонів гривень. Зокрема, на підприємстві підкреслюють, що мешканці лише однієї вулиці Миколаївська не сплатили за спожиту воду майже 2 мільйона гривень.

Нагадаємо, фахівці «Миколаївводоканалу» за останні три місяці привели до ладу 108 колодязів, встановивши сучасні люки.