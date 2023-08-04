Максим Дирдін

Народний депутат Максим Дирдін впевнений, що мер Первомайська Олег Демченко порушив процедуру перейменування міста.

На своїй сторінці у Facebook він оприлюднив звернення до міського голови Первомайська щодо порушення проведення консультацій з громадськістю та приведення дій відповідальних посадових осіб у відповідність до Закону.

Він впевнений, що у питанні перейменування міста, не було вивчено думку громадськості та просить виправити порушення.

— Ще 3 роки тому я виступав на сесії Первомайської міської ради і наголошував на обов’язковості врахування думки мешканців Первомайська у процесі перейменування міста. Це питання має вирішувати громада та її жителі, а не місцеві чиновники, — впевнений Максим Дирдін.

Раніше повідом лялося, що Миколаївщині рекомендують переглянути назви міст Первомайськ, Южноукраїнськ та 57 сіл через невідповідність стандартам державної мови. Таке рішення прийняла Національна комісія зі стандартів державної мови на своєму засіданні 22 червня.

Також повідомлялося, що у Первомайську стартували громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів.