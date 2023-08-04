На тимчасово окупованих Росією територіях України триває підготовка до імітації виборчого процесу, в межах якої працівників бюджетних підприємств заганяють до складу партії «Единая Россия».

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що всім учасникам примусової паспортизації наказано при видачі паспорта РФ пропонувати власнику вступити до партії «Единая Россия». Зокрема, за завербованих членів партії обіцяють кошти.

«Так, на ТОТ Луганщини та Донеччини всім працівникам промислових підприємств та навчальних закладів повідомили про необхідність написати заяву до складу партії міжнародного злочинця володимира путіна – «Единая Россия», — йдеться в повіомленні.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України росіяни поставили план перед місцевими гауляйтерами щодо вивезення понад 10 тисяч місцевих дітей на «відпочинок» до РФ.