Україна розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України.

Українську делегацію очолив Керівник ОП Андрій Єрмак, повідомили в Офісі президента.

Як зазначається, ці гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включно з ЄС і НАТО, що є кінцевою метою та найнадійнішою гарантією безпеки.

«Символічно, що саме Сполучені Штати Америки — наш найбільший стратегічний партнер — стали першою країною, із якою Україна розпочала цей процес. У такий спосіб ми створюємо успішну модель і для інших партнерів», — наголосив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, Саудівська Аравія ініціювала переговори щодо України. На них запросили Україну, країни Заходу, Індію та Бразилію. Росії серед гостей не буде.