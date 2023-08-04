Україна розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України.
Українську делегацію очолив Керівник ОП Андрій Єрмак, повідомили в Офісі президента.
Як зазначається, ці гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включно з ЄС і НАТО, що є кінцевою метою та найнадійнішою гарантією безпеки.
«Символічно, що саме Сполучені Штати Америки — наш найбільший стратегічний партнер — стали першою країною, із якою Україна розпочала цей процес. У такий спосіб ми створюємо успішну модель і для інших партнерів», — наголосив Андрій Єрмак.
Нагадаємо, Саудівська Аравія ініціювала переговори щодо України. На них запросили Україну, країни Заходу, Індію та Бразилію. Росії серед гостей не буде.
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Україна розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України.
Українську делегацію очолив Керівник ОП Андрій Єрмак, повідомили в Офісі президента.
Як зазначається, ці гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включно з ЄС і НАТО, що є кінцевою метою та найнадійнішою гарантією безпеки.
«Символічно, що саме Сполучені Штати Америки — наш найбільший стратегічний партнер — стали першою країною, із якою Україна розпочала цей процес. У такий спосіб ми створюємо успішну модель і для інших партнерів», — наголосив Андрій Єрмак.
Нагадаємо, Саудівська Аравія ініціювала переговори щодо України. На них запросили Україну, країни Заходу, Індію та Бразилію. Росії серед гостей не буде.