Мешканця Первомайського району, що на Миколаївщині затримали під час спроби дати хабаря поліцейському, аби той поклопотав про затримку передачі його справи до суду.

Про це йдеться в повідомлення пресслужби ГУ Національної поліції України у Миколаївській області.

Як зазначають правоохоронці, чоловік намагався за 15 тисяч гривень відстрочити покарання за водіння у нетверезому стані та без документів на транспортний засіб.

«‎У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 33-річний чоловік за допомогою хабара намагався домовитись із заступником начальника відділення поліції № 2 з превентивної діяльності Первомайського райвідділу поліції, аби він несвоєчасно направив до суду адміністративні матеріали»‎, — пишуть правоохоронці.

Зараз триває досудове розслідування, а фігуранту загрожує до 8 років за ґратами.

Нагадаємо, у Миколаєві слідчого поліції викрили за вимагання 1200 доларів США хабаря за зменшення відповідальності для підозрюваного у крадіжці.

Раніше командиру взводу однієї з військових частин ВМС ЗСУ на Миколаївщині повідомили про підозру за фактами вимагання грошей та погрози насильством.