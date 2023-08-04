В Україну повернули тіла 44 загиблих військових.

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти, Олег Котенко.

Передача тіл військовослужбовців відбулася 4 серпня. Їх повернули з тимчасово окупованих територій України.

Цьому сприяли Мінреінтеграції, уповноважений з питань зниклих безвісти у співпраці з Обʼєднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, інші силові структури та міжнародні організації.

Нагадаємо, що у червні Україна повернула тіла 51 полеглого на фронті захисника.