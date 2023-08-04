Печерський районний суд Києва обрав начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Іванові Коробці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб.

Про це повідомляє «Укрінформ».

У рішенні суду вказано, що після закінчення одного місяця строку Іван Коробка матиме право звернутися з клопотанням про зміну запобіжного заходу.

Наразі Печерський районний суд Києва розглядає клопотання про обрання запобіжних заходів щодо пʼятьох посадовців ДСНС, яким повідомлено про підозру у справі про загибель керівництва Міністерства внутрішніх справ в авіакатастрофі у січні 2023 року у Броварах.

Зокрема, про підозру повідомлено: начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України; виконуючому обов’язки командира частини; заступнику командира з льотної підготовки; командиру авіаційної ескадрильї; начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Нагадаємо, що 18 січня у Броварах поряд із дитсадком та житловою багатоповерхівкою впав гелікоптер ДСНС, на борту якого перебували дев’ятеро працівників МВС на чолі з міністром Денисом Монастирським і його першим заступником Євгенієм Єніним. Усі вони загинули. Також загинули п’ятеро жителів міста, які опинилися в момент аварії поблизу дитсадка.