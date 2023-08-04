Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував повторні перевірки щодо стану укриттів, аби перевірити чи змінилася ситуація.

Про це прем’єр повідомив під час засідання уряду.

— У червні цього року окремих керівників на місцях ми звільнили, а деяким винесли догани через загалом неналежний стан укриттів. Минуло понад місяць, а тому зараз дамо доручення знову провести перевірки щодо того, чи була виправлена ситуація, – сказав очільник Кабміну.

Він зауважив, що там, де стан бомбосховищ не змінився, знову будуть кадрові рішення.

Раніше була інформація про те, що в районах Миколаївської області проведуть повторну перевірку стану укриттів для визначення найскладніших ділянок.

Відомо, що найбільший відсоток проблем з укриттями в області припав саме на місто Миколаїв — 69% занедбаних укриттів Миколаївщини знаходяться в обласному центрі. Відповідно, 31% розподілений по області.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський ввів в дію розпорядження РНБО про притягнення до відповідальності тих, хто займається питаннями укриттів, через їхній занедбаний стан. Однак, до відповідного указу президента увійшло лише місто Миколаїв без інших територій області.