Наразі 26 об’єктів портової інфраструктури України частково або повністю пошкоджено через російські атаки.

Так, по Одеському порту серйозних пошкоджень зазначили іноземні кораблі, повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

За його словами, це стосується тих об'єктів, які використовувалися під час роботи «зернової угоди». Зокрема, є пошкодження по Одеському порту та серйозні руйнування в Ізмаїлі.

— Є руйнації п’яти суден, до речі, не українських, — наголосив Сергій Братчук.

Крім того, Сергій Братчук додав, що деякі об’єкти вже почали відновлювати фахівці.

Нещодавно, російські окупанти атакували ударними безпілотниками портову і промислову Інфраструктури на півдні Одеської області, спалахнули пожежі, пошкоджено елеватор.