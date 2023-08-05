Уряд Болгарії схвалив рішення надати бронетранспортер із резерву Міністерство внутрішніх справ на підтримку України.

Про це повідомляє видання БНР.

Зазначається, кабмін Болгарії схвалив проєкт угоди між Міністерством внутрішніх справ та Міністерством оборони України про безоплатне надання броньованої транспортної техніки.

Так, Україні нададуть 100 бронетранспортерів.

Зокрема, про надання бронетехніки, яка не використовується МВС, було домовлено під час візиту президента України Володимира Зеленського до Болгарії минулого місяця.

Раніше глава МВС Польщі Маріуш Камінський анонсував передачу тисячі гвинтівок українським силовикам.