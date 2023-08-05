Україна приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Ірану за постачання ударних безпілотників до держави-агресора.

Про це повідомляє Рада Європейського Союзу.

Зазначається, що крім України, рішення підтримали країни-кандидати, а саме: Північна Македонія, Чорногорія, Албанія та Боснія і Герцеговина, а також Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, які входять до Європейської економічної зони.

Відомо, що ЄС запровадив ці обмеження ще 20 липня. Зокрема, вони включають заборону експорту з Євросоюзу до Ірану компонентів, які можуть використовувати у виробництві безпілотників. Також до санкційного списку потрапили п'ятеро громадян Ірану, які займаються розробкою та постачанням БПЛА до Росії.

Нагадаємо, Україна сформувала коаліцію з 11 держав-партнерів для підготовки пілотів на винищувачах F-16.