Україна приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Ірану за постачання ударних безпілотників до держави-агресора.
Про це повідомляє Рада Європейського Союзу.
Зазначається, що крім України, рішення підтримали країни-кандидати, а саме: Північна Македонія, Чорногорія, Албанія та Боснія і Герцеговина, а також Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, які входять до Європейської економічної зони.
Відомо, що ЄС запровадив ці обмеження ще 20 липня. Зокрема, вони включають заборону експорту з Євросоюзу до Ірану компонентів, які можуть використовувати у виробництві безпілотників. Також до санкційного списку потрапили п'ятеро громадян Ірану, які займаються розробкою та постачанням БПЛА до Росії.
Нагадаємо, Україна сформувала коаліцію з 11 держав-партнерів для підготовки пілотів на винищувачах F-16.
|
Хто більше?Станіслав Мартиросов
|
Топові телеграм-канали Миколаєва: медіа, Кім, анонімніКатерина Середа
|
Чому реформа "Укроборонпрому" має "злетіти"Ігор Копитін
Україна приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Ірану за постачання ударних безпілотників до держави-агресора.
Про це повідомляє Рада Європейського Союзу.
Зазначається, що крім України, рішення підтримали країни-кандидати, а саме: Північна Македонія, Чорногорія, Албанія та Боснія і Герцеговина, а також Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, які входять до Європейської економічної зони.
Відомо, що ЄС запровадив ці обмеження ще 20 липня. Зокрема, вони включають заборону експорту з Євросоюзу до Ірану компонентів, які можуть використовувати у виробництві безпілотників. Також до санкційного списку потрапили п'ятеро громадян Ірану, які займаються розробкою та постачанням БПЛА до Росії.
Нагадаємо, Україна сформувала коаліцію з 11 держав-партнерів для підготовки пілотів на винищувачах F-16.