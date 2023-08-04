В одній з миколаївських гімназій триває ремонт укриття. Роботи тут розпочали на початку липня. Народний депутат Олександр Гайду зауважив, що неодноразово зустрічався з керівництвом закладу, аби обговорити нагальні проблеми.

На минулій зустрічі, каже парламентар, освітяни порушили гостре питання – облаштування укриттів, пише пресслужба нардепа.

— Раніше ми були в цьому закладі. Тоді укриття використовувалося, як тир. Однак зараз це приміщення потрібне лише у вигляді сховища. Ця реконструкція потрібна, аби школярі могли перечекати тривогу, а ще й почували себе комфортно та затишно, — зауважив Олександр Гайду.

Наразі роботи виконуються виключно будівельні, однак незабаром укриття облаштують ще й необхідними меблями.

— Роботи виконуються дуже швидко. Ремонтна бригада демонтувала старі цегляні перекриття, двері та почала замінювати електропроводку. Окрім цього, робочі облаштували бетонну стяжку по всій площі укриття, заштукатурили стіни, звели перекриття для облаштування санвузлів та провели ремонт системи опалення, — зауважила Наталя Шаргородська заступник директора з навчально-виховної роботи.

Довідка. Ремонт укриття триває в рамках проекту Freedom Space, який реалізується фондом «Допоможемо Разом». Завдяки цій програмі в Україні відремонтують укриття у понад 30 школах. Миколаївські заклади освіти долучили до проекту за ініціативи Олександра Гайду.