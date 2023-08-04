Уряд Німеччини оновив список наданої Україні військової допомоги. Також було передано обладнання для розмінування.

Про це повідомляє Бундестаг.

Відомо, що Україна отримала два танки для розмінування WISENT 1. Раніше, вже було передано чотири такі танки. Також, було доставлено 11 протимінних плугів для танків Т-72.

Так, Німеччина підтвердила передання Україні двох самохідних гаубиць Zuzana 2 від Данії та Норвегії.

Крім того, було оновлено список допомоги: 40 бойових машин піхоти Marder, шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2, сім мобільних, дистанційно керованих та захищених комплексів розмінування, п’ять мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE та ще 18 тисяч переносних протитанкових ракетних комплексів.

Раніше повідомлялося, що Німеччина протягом останнього тижня доставила в Україну два танки для розмінування Wisent 1 в рамках військової допомоги.