На півдні, де триває наступальна операція українських військ, Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони й зараз опинилися перед певними труднощами на наступній, проміжній.

Про це в етері телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

— Наші війська на півдні подекуди вже прорвали першу лінію оборони й перейшли на проміжну. І там вони стикаються з тим, що ворог на основних, ключових панівних висотах фактично побудував інженерні укріплення. Це, безумовно, ускладнює рух наших військ і самі бойові дії, — сказала вона.

За її словами, окупанти наразі кидають на південь та схід професійних військових.

Як відомо, українським військам на Бахмутському напрямку за час наступу вдалося звільнити близько 35 квадратних кілометрів території.