Протягом першого півріччя на Миколаївщині правоохоронці виявили 79 фактів колабораціонізму та співпраці з країною-агресором.

За даними правоохоронців, загалом викрито 67 фактів колабораційної діяльності, що на 63,4% більше ніж торік (41) та 12 фактів про пособництво державі-агресору (торік — 1).

До того, більш ніж у тричі, порівняно з попереднім роком, збільшилася кількість випадків продажу гуманітарної допомоги. Якщо протягом усього 2022 року таких випадків налічували усього 4, то цьогоріч їхня кількість вже сягнула 13.

Також правоохоронці розповіли, що в області обліковано на 21,7% (73) більше ніж торік (60) кримінальних правопорушень щодо виправдування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо, на Миколаївщині викрили псевдоволонтера, який протягом року привозив з-за кордону позашляховики, під виглядом гуманітарної допомоги військовим та продавав їх в Южноукраїнську.

Раніше правоохоронці затримали 26-річного жителя Миколаївщини, який прикриваючись назвою відомого благодійного фонду обікрав українців на понад 1 мільйон гривень.

Також у лютому цього року правоохоронці викрили шахрая з Одещини, який продавав на потреби ЗСУ фейкові пікапи. Обвинувачений розміщував у соціальних мережах інформацію про продаж неіснуючих автомобілів за заниженими цінами. Однією з умов продажу автомобілів за низької ціни була сплата авансу на його банківську картку.