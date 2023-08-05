Народний депутат України Роман Каптєлов вважає, що країні зараз не варто витрачати кошти на перейменування міст, назви яких мають елементи російської імперської політики.

Своїми думками з цього приводу він поділився у Facebook.

За словами нардепа, зміна назв міст тягне за собою багато процесів, які коштують великих витрат.

«‎Необхідно змінити офіційні документи, такі як статут та інші правові документи, які стосуються громади. Також потрібно буде змінити ідентифікаційні документи громадян, такі як паспорти та водійські посвідчення. Також зміняться адреси та дорожні знаки в місті, щоб відображати нову назву міста. Іміджева кампанія теж буде потрібна, вона включатиме заміну логотипів, назв та поліграфії, які передають інформацію про громаду»‎, — написав Роман Каптєлов.

Він вважає, що наразі Україна має більш пріоритетні напрямки, які потребують великих капіталовкладень, як от, наприклад, наближення опалювального сезону.

«‎Зараз, коли незабаром стартує опалювальний сезон та треба запускати школи, думати як вижити у складну зиму, витрати на перейменування не є пріоритетом. Кожна гривня, яка є у державі, це 68 копійок запозичень у вигляді кредитів та грантів»‎, — наголосив нардеп.

Тим паче упродовж наступних шести місяців, до 27 січня 2024 року, місцева влада повинна подати до Верховної Ради України свої пропозиції назв для тих населених пунктів, які підпадають під перейменування згідно з законом.

«‎Моя порада громадам — використовуйте час на консультації в повному обсязі протягом цього півроку, а потім сподівайтесь, що Верховна рада д-о-о-вго розглядатиме це рішення разом із іншими законопроектами»‎, — підсумував Роман Каптєлов.

Раніше Роман Каптєлов працював у Миколаївській області як радник голови Миколаївської ОВА Олексія Савченка та політконсультант Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.

До слова, Миколаївщині також рекомендують переглянути назви міст Первомайськ, Южноукраїнськ та 57 сіл через невідповідність стандартам державної мови. Таке рішення прийняла Національна комісія зі стандартів державної мови на своєму засіданні 22 червня.

Також нагадаємо, що депутатам Первомайської міської ради запропоновано перейменувати 31 вулицю та провулок.

Раніше повідомлялося, що жителів Южноукраїнська попросили придумати альтернативний варіант для перейменування міста.