У Миколаєві на півострові Аляуди потонув чоловік.

Як повідомили у ДСНС України у Миколаївські області, подія трапилася 5 серпня.

Увечері на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що в акваторії річки Інгул на півострові Аляуди зник чоловік 1967 року народження.

По прибуттю рятувальники з'ясували, що чоловік пішов купатись та зник.

«Рятувальники й водолази на надувному човні обстежили акваторію, виявили тіло загиблого, вилучили з води та транспортували на берег. Обставини трагедії встановлюються», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у вівторок, 1 серпня, у затопленому кар’єрі поблизу села Кумари Кам’яномостівської громади Первомайського району потонув 16-річний юнак.