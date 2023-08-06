У селі Фонтанка-2 Одеської області стався зсув ґрунту на узбережжі моря, внаслідок чого загинув 10-річний хлопчик.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що дитину з-під завалів дістали рідні, які почули гуркіт. Однак хлопчик вже був мертвим.
Зазначається, що 16 рятувальників було направлено до місця події, зокрема кінологічний розрахунок аварійно-рятувального загону спецпризначення Головне управління ДСНС України в Одеській області.
Нагадаємо, що внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові у Грузії загинула українка, рятувальники шукають її дитину.
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У селі Фонтанка-2 Одеської області стався зсув ґрунту на узбережжі моря, внаслідок чого загинув 10-річний хлопчик.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що дитину з-під завалів дістали рідні, які почули гуркіт. Однак хлопчик вже був мертвим.
Зазначається, що 16 рятувальників було направлено до місця події, зокрема кінологічний розрахунок аварійно-рятувального загону спецпризначення Головне управління ДСНС України в Одеській області.
Нагадаємо, що внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові у Грузії загинула українка, рятувальники шукають її дитину.