У селі Фонтанка-2 Одеської області стався зсув ґрунту на узбережжі моря, внаслідок чого загинув 10-річний хлопчик.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що дитину з-під завалів дістали рідні, які почули гуркіт. Однак хлопчик вже був мертвим.

Зазначається, що 16 рятувальників було направлено до місця події, зокрема кінологічний розрахунок аварійно-рятувального загону спецпризначення Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Нагадаємо, що внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові у Грузії загинула українка, рятувальники шукають її дитину.