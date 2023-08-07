Очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов пояснив, що інформація про українських агентів в оточенні російського диктатора Володимира Путіна паралізує роботу ворожої влади.

Про це він розповів у інтерв’ю болгарському телеканалу bTV.

Кирило Буданов пояснює, що у Путіна й так знають, що українська розвідка має доступ до таємної інформації.

Але коли ГУР «констатує цей очевидний факт», у Росії починають проводити внутрішні перевірки, які «нічого не змінять». І це вигідно Україні.

— По-перше, вони розуміють, що у нас все одно є свої джерела. Інформація завжди була зброєю - нехай перевіряють, нехай шукають...Можу навести такий приклад. Це було ще до війни... Був один випадок, коли вони зрозуміли, що є витік інформації в команді. Що вони почали робити? Вони почали перевіряти абсолютно всіх. Почали перевіряти всіх, хто має родичів, контакти, близьких на території України. Як ви можете здогадатися, вони є майже у всіх. Тільки за результатами цієї справи вони ув'язнили трьох людей, а 31 людину звільнили і перевели в інші місця. Ще великий відсоток людей потрапив під певний тиск. Тобто вони паралізували власну роботу, — зазначив він.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у його відомства є джерела в найближчих кабінетах до російського диктатора Володимира Путіна.