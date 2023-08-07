Власник Twitter Ілон Маск заявив, що покриє фінансові витрати на судовий процес користувачам, які втратили роботу через допис або лайк на платформі.
Про це він написав на своїй сторінці у Твіттері.
— Якщо ваш роботодавець несправедливо поставився до вас через публікацію або лайк на цій платформі, ми профінансуємо ваш судовий рахунок, — зазначив Ігон Маск.
Американський мільярдер додав, що сума, яку може оплатити компанія Twitter, необмежена.
Зазначимо, що у четвер, 3 серпня, французька інформаційна агенція AFP подала до суду в Парижі на соціальну мережу Ілона Маска Х, раніше відому як Twitter, звинувативши її у відмові обговорити потенційну плату за розповсюдження контенту інформагентства на платформі. У 2019 році Франція ввела в дію правило про авторське право, що отримало назву «суміжні права». Воно зобов’язує великі онлайн-платформи починати переговори з видавцями, які прагнуть отримати винагороду за новини.
Нагадаємо, що деякі акаунти у Twitter з платною підпискою, яка дає користувачам більше функціональних можливостей, підживлюють дезінформацію про війну Росії в Україні. Так, один акаунт, який видає себе за «перевірене джерело інформації», стверджує, що це Україна обстріляла Краматорськ 27 червня.
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Власник Twitter Ілон Маск заявив, що покриє фінансові витрати на судовий процес користувачам, які втратили роботу через допис або лайк на платформі.
Про це він написав на своїй сторінці у Твіттері.
— Якщо ваш роботодавець несправедливо поставився до вас через публікацію або лайк на цій платформі, ми профінансуємо ваш судовий рахунок, — зазначив Ігон Маск.
Американський мільярдер додав, що сума, яку може оплатити компанія Twitter, необмежена.
Зазначимо, що у четвер, 3 серпня, французька інформаційна агенція AFP подала до суду в Парижі на соціальну мережу Ілона Маска Х, раніше відому як Twitter, звинувативши її у відмові обговорити потенційну плату за розповсюдження контенту інформагентства на платформі. У 2019 році Франція ввела в дію правило про авторське право, що отримало назву «суміжні права». Воно зобов’язує великі онлайн-платформи починати переговори з видавцями, які прагнуть отримати винагороду за новини.
Нагадаємо, що деякі акаунти у Twitter з платною підпискою, яка дає користувачам більше функціональних можливостей, підживлюють дезінформацію про війну Росії в Україні. Так, один акаунт, який видає себе за «перевірене джерело інформації», стверджує, що це Україна обстріляла Краматорськ 27 червня.