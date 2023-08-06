Фото: Чонгарський міст

У неділю, 6 серпня, в районі Чонгара й Геніченська на Херсонщині пролунали потужні вибухи. Повідомляють про «прильоти» по мостах.

Як зазначили у пресслужбі «Центру національного спротиву», місцевим було чутно потужні вибухи в районі тимчасово окупованого Геніченську та Арабатської стрілки.

При цьому, за інформацією Telegram-каналу «Кримський вітер», один з вибухів пролунав на Чонгарському мосту. Пізніше гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що ЗСУ «обстріляли натовськими ракетами Storm Shadow Чонгарський міст та селище Чонгар. Міст отримав пошкодження від ракети».

Міст у Генічеську

Також окупанти вже підтвердили удари по мосту в Генічеську. За їх словами, було зафіксовано приліт по мосту через протоку Тонкий, який з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою. Загалом летіло 12 ракет, 9 з яких ППО російських терористів нібито вдалось збити.

— Також перебито газопровід зі Стрілківського родовища в Генічеськ, що проходив поруч із мостом. Понад 20 тисяч жителів міста залишилися без газопостачання, — зазначив Володимир Сальдо.

Нагадаємо, 17 липня на Кримському мості пролунали вибухи. РосЗМІ повідомляли, що було зруйновано один проліт у бік Тамані, а ще один у напрямку Керчі було пошкоджено. Атака призвела до порушення автомобільного руху мостом. Повноцінний рух досі не відновлено.

Пізніше голова СБУ Василь Малюк визнав, що за підривом Кримського мосту стоїть Служба безпеки України.