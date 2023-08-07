Унаслідок зсуву ґрунту в грузинському селищі Шові підтвердили загибель уже 18 осіб.
Про це повідомляють «Новости Грузии» з посиланням на МВД країни.
Зазначають, що вже третій день тривають пошуково-рятувальні роботи, оскільки зникли безвісти 36 осіб. 18 вже знайдені мертвими.
За даними міністра охорони здоров'я Грузії Зураба Азарашвілі, серед зниклих є семеро або вісім дітей.
— Зараз триває робота з упізнання, ви можете бачити, як триває активна робота навіть вночі, незважаючи на ці складні умови, ми максимально використовуємо можливість вилучення загиблих або живих людей, — додав чиновник.
Зураба Азарашвілі зазначив, що «виявлено різні частини деяких тіл», тому потрібно пройти різні етапи, один із них – аналіз ДНК.
Нагадаємо, що масштабний зсув ґрунту у високогірному регіоні Рача стався 4 серпня. Спочатку повідомляли про 6 загиблих.
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Унаслідок зсуву ґрунту в грузинському селищі Шові підтвердили загибель уже 18 осіб.
Про це повідомляють «Новости Грузии» з посиланням на МВД країни.
Зазначають, що вже третій день тривають пошуково-рятувальні роботи, оскільки зникли безвісти 36 осіб. 18 вже знайдені мертвими.
За даними міністра охорони здоров'я Грузії Зураба Азарашвілі, серед зниклих є семеро або вісім дітей.
— Зараз триває робота з упізнання, ви можете бачити, як триває активна робота навіть вночі, незважаючи на ці складні умови, ми максимально використовуємо можливість вилучення загиблих або живих людей, — додав чиновник.
Зураба Азарашвілі зазначив, що «виявлено різні частини деяких тіл», тому потрібно пройти різні етапи, один із них – аналіз ДНК.
Нагадаємо, що масштабний зсув ґрунту у високогірному регіоні Рача стався 4 серпня. Спочатку повідомляли про 6 загиблих.