Міністерство зв’язку Іраку заблокувало додаток для обміну повідомленнями Telegram з міркувань національної безпеки та з метою збереження цілісності особистих даних користувачів.
Про це повідомляє Reuters.
Додаток широко використовується в Іраку для обміну повідомленнями, а також як джерело новин і для обміну вмістом.
Деякі канали містять велику кількість персональних даних, включаючи імена, адреси та родинні зв’язки іракців.
У заяві міністерства сказано, що воно попросило додаток закрити «платформи, через які йде витік даних офіційних державних установ і особистих даних громадян, але компанія не відповіла і не реагувала на жоден із цих запитів».
«Міністерство зв'язку підтверджує свою повагу до прав громадян на свободу вираження поглядів і спілкування без шкоди для безпеки держави та її інституцій», — йдеться в повідомленні.
У Telegram поки не відповіли на запит про коментар від Reuters.
Нагадаємо, що у Черкаській області суд виніс вирок адміністраторам Telegram-каналів, де розповсюджували інформацію про місця роздачі повісток. Їх засудили до 5 років тюрми, але звільнили від покарання під іспитовий строк.
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Міністерство зв’язку Іраку заблокувало додаток для обміну повідомленнями Telegram з міркувань національної безпеки та з метою збереження цілісності особистих даних користувачів.
Про це повідомляє Reuters.
Додаток широко використовується в Іраку для обміну повідомленнями, а також як джерело новин і для обміну вмістом.
Деякі канали містять велику кількість персональних даних, включаючи імена, адреси та родинні зв’язки іракців.
У заяві міністерства сказано, що воно попросило додаток закрити «платформи, через які йде витік даних офіційних державних установ і особистих даних громадян, але компанія не відповіла і не реагувала на жоден із цих запитів».
«Міністерство зв'язку підтверджує свою повагу до прав громадян на свободу вираження поглядів і спілкування без шкоди для безпеки держави та її інституцій», — йдеться в повідомленні.
У Telegram поки не відповіли на запит про коментар від Reuters.
Нагадаємо, що у Черкаській області суд виніс вирок адміністраторам Telegram-каналів, де розповсюджували інформацію про місця роздачі повісток. Їх засудили до 5 років тюрми, але звільнили від покарання під іспитовий строк.