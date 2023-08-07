Міністерство зв’язку Іраку заблокувало додаток для обміну повідомленнями Telegram з міркувань національної безпеки та з метою збереження цілісності особистих даних користувачів.

Про це повідомляє Reuters.

Додаток широко використовується в Іраку для обміну повідомленнями, а також як джерело новин і для обміну вмістом.

Деякі канали містять велику кількість персональних даних, включаючи імена, адреси та родинні зв’язки іракців.

У заяві міністерства сказано, що воно попросило додаток закрити «платформи, через які йде витік даних офіційних державних установ і особистих даних громадян, але компанія не відповіла і не реагувала на жоден із цих запитів».

«Міністерство зв'язку підтверджує свою повагу до прав громадян на свободу вираження поглядів і спілкування без шкоди для безпеки держави та її інституцій», — йдеться в повідомленні.

У Telegram поки не відповіли на запит про коментар від Reuters.

Нагадаємо, що у Черкаській області суд виніс вирок адміністраторам Telegram-каналів, де розповсюджували інформацію про місця роздачі повісток. Їх засудили до 5 років тюрми, але звільнили від покарання під іспитовий строк.