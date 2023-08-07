В неділю, 6 серпня, російські окупанти двічі обстріляли місто Очаків.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Ворожий артилерійський обстріл був здійснений о 10:11 та 11:35. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова з Кінбурнської коси не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян.

Нагадаємо, окупанти обстрілюють місто майже щодня. Так, 2 серпня, російські окупанти тричі завдали артилерійських обстрілів по Очаківській громаді.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.