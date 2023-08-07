На тимчасово підконтрольних територіях Херсонської області російська армія створила так звані «школи молодого виборця», з метою підготовки старшокласників до виборів президента Російської Федерації.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що в цих школах представники фейкових виборчих комісій, які підтримали російських окупантів, мають намір навчати підлітків фальсифікації виборчого процесу.
«Завданням шкіл є підготовка «спостерігачів» на псевдовиборах у диктаторській країні», — йдеться у повідомленні.
Відомо, що навчання має розпочатися у вересні, а триватимуть уроки до березня 2024 року. Відповідає за процес спеціально створена «громадська палата», до складу якої входять низка колаборантів.
У ЦНС зауважили, що у РФ фактично вся влада сконцентрована в руках керівного режиму, який вирішує — хто допускається до участі у виборах і хто ні.
«Підрахунок голосів при такій системі вже не відіграє ніякої ролі»,— додали у Центр національного спротиву.
Нещодавно, на тимчасово окупованих Росією територіях України триває підготовка до імітації виборчого процесу, в межах якої працівників бюджетних підприємств заганяють до складу партії «Единая Россия».
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На тимчасово підконтрольних територіях Херсонської області російська армія створила так звані «школи молодого виборця», з метою підготовки старшокласників до виборів президента Російської Федерації.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що в цих школах представники фейкових виборчих комісій, які підтримали російських окупантів, мають намір навчати підлітків фальсифікації виборчого процесу.
«Завданням шкіл є підготовка «спостерігачів» на псевдовиборах у диктаторській країні», — йдеться у повідомленні.
Відомо, що навчання має розпочатися у вересні, а триватимуть уроки до березня 2024 року. Відповідає за процес спеціально створена «громадська палата», до складу якої входять низка колаборантів.
У ЦНС зауважили, що у РФ фактично вся влада сконцентрована в руках керівного режиму, який вирішує — хто допускається до участі у виборах і хто ні.
«Підрахунок голосів при такій системі вже не відіграє ніякої ролі»,— додали у Центр національного спротиву.
Нещодавно, на тимчасово окупованих Росією територіях України триває підготовка до імітації виборчого процесу, в межах якої працівників бюджетних підприємств заганяють до складу партії «Единая Россия».