На тимчасово підконтрольних територіях Херсонської області російська армія створила так звані «школи молодого виборця», з метою підготовки старшокласників до виборів президента Російської Федерації.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що в цих школах представники фейкових виборчих комісій, які підтримали російських окупантів, мають намір навчати підлітків фальсифікації виборчого процесу.

«Завданням шкіл є підготовка «спостерігачів» на псевдовиборах у диктаторській країні», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що навчання має розпочатися у вересні, а триватимуть уроки до березня 2024 року. Відповідає за процес спеціально створена «громадська палата», до складу якої входять низка колаборантів.

У ЦНС зауважили, що у РФ фактично вся влада сконцентрована в руках керівного режиму, який вирішує — хто допускається до участі у виборах і хто ні.

«Підрахунок голосів при такій системі вже не відіграє ніякої ролі»,— додали у Центр національного спротиву.

Нещодавно, на тимчасово окупованих Росією територіях України триває підготовка до імітації виборчого процесу, в межах якої працівників бюджетних підприємств заганяють до складу партії «Единая Россия».