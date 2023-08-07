Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули вже 250 240 особового складу. «Друга армія світу» продовжує зазнавати шалених втрат, лише за минулу добу російські війська втратили 540 окупантів.
Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога у техніці станом на 7 серпня складають:
Нагадаємо, в неділю, 6 серпня, російські окупанти двічі обстріляли місто Очаків.
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Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули вже 250 240 особового складу. «Друга армія світу» продовжує зазнавати шалених втрат, лише за минулу добу російські війська втратили 540 окупантів.
Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога у техніці станом на 7 серпня складають:
Нагадаємо, в неділю, 6 серпня, російські окупанти двічі обстріляли місто Очаків.