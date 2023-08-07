Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули вже 250 240 особового складу. «‎Друга армія світу»‎ продовжує зазнавати шалених втрат, лише за минулу добу російські війська втратили 540 окупантів.

Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога у техніці станом на 7 серпня складають:

танків — 4244 (+7) ;

4244 ; бойових броньованих машин — 8270 (+8) ;

артилерійських систем — 4977 (+12) ;

РСЗВ — 709 (+4) ;

засоби ППО — 467 (+1) ;

літаків — 315 (+0) ;

гелікоптерів — 311 (+0) ;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4154 (+28) ;

крилаті ракети — 1377 (+18) ;

кораблі /катери — 18 (+0) ;

автомобільної техніки та автоцистерн — 7451 (+10) ;

спеціальна техніка — 735 (+1);

Нагадаємо, в неділю, 6 серпня, російські окупанти двічі обстріляли місто Очаків.

