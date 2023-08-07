У ніч на 7 серпня армія РФ тричі завдала ударів по Херсону. Усі три рази окупанти атакували житлові будинки.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, вперше ворог атакував багатоповерхівку у місті близько 00:50.

«‎У 8 мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні шпиталізували одну маломобільну особу»‎, — написав начальник ХОВА.

Під час гасіння пожежі, що виникла через ворожий приліт постраждали двоє рятувальників. Як повідомив Олександр Прокудін, чоловіків доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла.

Через пів години окупанти знову обстріляли житловий будинок. Цього разу внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, а 60-річний чоловік отримав контузію.

Крім того, ворог атакував місто о 3:15. Під удар знову потрапив житловий будинок. Поранено 93-річну жінку, яку шпиталізували з мінно-вибуховою травмою та контузією.

Нагадаємо, 5 серпня, вночі, російські військові двічі обстріляли Херсон з артилерії, двоє людей поранені.

Раніше 2 серпня, армія окупанта обстріляла Херсонщину та поцілила у територію слідчого ізолятора в обласному центрі.

Вранці 3 серпня російські війська обстріляли з артилерії тролейбус з пасажирами та церкву в центрі Херсона.