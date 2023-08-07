Українські удари по мостах на критично важливих російських наземних комунікаційних лініях на межі Криму та Херсонської області є частиною кампанії, спрямованої на створення умов для майбутніх рішучих контрнаступних операцій.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Як зауважують аналітики, 6 серпня українські сили завдали удару по двох ключових автодорожніх мостах вздовж найважливіших комунікаційних ліній Росії, що з'єднують окупований Крим та окуповану Херсонську область, внаслідок чого російські сили перенаправили дорожній рух із коротших східних маршрутів на довші західні.

— Українські удари ймовірно, перервуть перекидання російського особового складу, техніки та обладнання з окупованого Криму для проведення найважливіших оборонних операцій Росії у західній частині Запорізької області та в районі кордону між Запоріжжям та Донецькою областю на невизначений термін, — йдеться у повідомлені.

За оцінкою Інституту, ступінь пошкодження мосту через Генічеську протоку, ймовірно, змусить російські сили перенаправити військові перевезення з Арабатської стрілки на довші західні маршрути між окупованим Кримом та окупованою Херсонською областю. Це створить значні збої в логістиці та ймовірність затримок та заторів.

При цьому один із російських блогерів, пов'язаний із ПВК «Вагнер», стверджував, що удари 6 серпня показують, що українські сили методично намагаються відрізати російське угруповання на півдні України та порушити його логістику способом, аналогічним до української кампанії з перехоплення під час Херсонського контрнаступу.

— Блогер зазначив, що російська оборона на західному (правому) березі Херсонської області була зруйнована за лічені дні після кількох місяців українських ударів по російській логістиці, і висловив побоювання, що ситуація може повторитися, — зазначається в дописі.

Зазначаэться, що українські удари по східних контрольно-пропускних пунктах, ймовірно, перервуть перекидання російського особового складу, техніки та обладнання з окупованого Криму для проведення найважливіших оборонних операцій Росії у західній частині Запорізької області та в районі кордону між Запоріжжям та Донецькою областю на невизначений термін. Українські сили, ймовірно, також розширюють свої зусилля щодо перехоплення, спрямовані на російські військово-морські цілі, які залучені у російській логістиці у Чорному морі.

Нагадаэмо, що у неділю, 6 серпня, в районі Чонгара й Геніченська на Херсонщині пролунали потужні вибухи. Повідомляють про «прильоти» по мостах. Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що ЗСУ «обстріляли натовськими ракетами Storm Shadow Чонгарський міст та селище Чонгар. Міст отримав пошкодження від ракети».