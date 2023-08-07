Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва запустила флешмоб «Поверни дітей до школи», метою якого є збір коштів на ремонт бомбосховища для Миколаївського ліцею №55.

Флешмоб, до якого приєднались вже сотні українців, триває у Facebook вже чотири дні.

Як відомо, на облаштування укриття в школі необхідно 4 мільйони гривень. Ці кошти підуть на капітальний ремонт підвалу школи під бомбосховище, що відповідатиме вимогам Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Всі бажаючі мають опублікувати в соцмережі своє шкільне фото, задонатити будь-яку суму на збір та передати естафету друзям.

— Я любила вчитися, незважаючи на те, що мені це давалося надзвичайно складно. У багатьох дітей в Україні зараз цієі можливості просто немає. Вони навчаються дистанційно, бо іхні школи зруйнували російські ракети, а в інших просто немає елементарного укриття, — написала Севгіль Мусаєва в дописі під своїм дитячим фото зі школи.

До участі у флешмобі вже долучились десятки відомих українців: журналісти, актори, політики, спортсмени, громадські діячі та волонтери.

— Укриття зараз мають бути в кожній школі та дитячому садочку! В часи, коли бюджет розірваний між закупити більше боєприпасів, щоб нищити росіян, і провести критичні інфраструктурні проєкти, закликаю не залишатися байдужими, — народна депутатка України Мар’яна Безугла. — Я дуже хочу, щоб і сьогодні, в умовах війни, діти могли не просто вчитися онлайн, а ходити до школи, бачитися з друзями, пізнавати світ і себе разом, — громадська діячка Євгенія Кулеба. — Київ. Школа №130, яка зробила мене людиною (якщо я людина). Мої друзі, мама, вчителька. Я вдячний їм всім за спогади. Моя школа зараз в порядку, а ось ліцей №55 в Миколаєві потребує підтримки, — шеф-кухар Євген Клопотенко.

Мар’яна Безугла Євген Клопотенко Євгенія Кулеба

— У багатьох дітей в Україні зараз немає можливості піти до школи. Вони навчаються дистанційно, бо іхні школи зруйнували російські ракети, а в інших просто немає елементарного укриття. Одна з таких шкіл-ліцей №55 у Миколаєві. Найбільший сьогодні навчальний заклад у місті, де можуть вчитися 3 тисячі дітей одночасно. Якщо ми всі дорослі зможемо побудувати для них безпечне укриття, — журналіст-розлідувач Михайло Ткач. — Я не уявляю, скільки діти втрачають, не маючи повноцінного навчального процесу. Спілкування з друзями на перерві, підготовка до концертів, навіть спільне прогулювання уроків, — народний депутат України Роман Грищук.

Михайло Ткач Роман Грищук

Станом на ранок 7 серпня для учбового закладу, який у новому навчальному році має стати ключовою школою для одного з районів міста, зібрано понад 500 тисяч гривень. Його мета — 4 мільйони. Долучитись до збору можна за посиланням https://send.monobank.ua/jar/9n5fV5yaRX

Нагадаємо, раніше актор та ведучий Євгеній Янович запустив збір грошей для облаштування укриття в школі в Снігурівці Миколаївської області.