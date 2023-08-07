Слідчі затримала інформаторку з Очакова, яка напередодні нещодавньої робочої поїздки президента збирала розвіддані про запланований візит.

Про це повідомляє СБУ та Миколаївська обласна прокуратура.

За словами правоохоронців, 69-річна мешканка Очакова намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту президента. Зловмисницею виявилась колишня продавчиня у військовій крамниці на території однієї із військових частин регіону.

Зазначається, що окупанти планували використати інформацію правопорушниці для підготовки нового масованого повітряного удару по Миколаївщині.

Відомо, що працівники СБУ затримали поплічницю Російської Федерації «на гарячому» під час спроби передачі розвідданих загарбникам.

Зокрема, для збору розвідінформації вона об’їжджала територію району та знімала локації українських об’єктів.

Крім цього, вона намагалася «в темну» отримати потрібні відомості через власні зв’язки, зокрема у соціальних установах регіону.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Раніше Служба безпеки України затримала чергову поплічницю агресора, яка надавала ворогу інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ на території Миколаївської області.