У девʼятиповерховому будинку в Полтаві, що на вулиці Квітуча, в одній із квартир на третьому поверсі стався вибух.

Про це повідомили в ДСНС та МВС.

Рятувальники отримали повідомлення про вибух у девʼятиповерховому будинку 6 серпня близько 22:15. Як зʼясувалося на місці, між двома квартирами на третьому поверсі вибухнув туристичний газовий балон обʼємом близько 8 літрів.

Від вибуху тілесні ушкодження отримав 73-річний власник газового балона, його 72-річна дружина та їхній 44-річний сусід. Потерпілих з опіками різного ступеня та травмами відвезли до лікарні.

Також рятувальники врятували сімох людей, зокрема евакуювали та передали медикам двох людей з інвалідністю.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки).

Нагадаємо, в Будинку профспілок в центрі Одеси вибухнула граната. Внаслідок цього загинула людина.