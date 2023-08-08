Разом із 22 захисниками, яких вдалось визволити з російського полону 7 серпня, в Україну повернулось вже 2 598 військових.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що кожна репатріація – це результат кропіткої роботи.

«Довгоочікувана новина — 22 українських воїнів вдома! Це захисники України, які брали участь у боях на різних напрямках. Наймолодшому бійцю всього 23 роки. Серед них є поранені. Попереду на воїнів чекає реабілітація. Наразі додому повернулося 2 598 українців. Це 48-й обмін, який вдалося провести», — заявив він.

Крім того, він додав, що держава здійснює всі можливі кроки, аби повертати додому своїх громадян.

Нагадаємо, що 6 липня з російського полону повернулися 47 українських бійців, зокрема двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець із Херсону.

До того ж з російського полону 7 серпня повернули ще 22 українських захисників. Це – військові ЗСУ, які захищали Україну на різних напрямках.